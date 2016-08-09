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كيف تختارين مجفف الشعر الأنسب لك!

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الثلاثاء 09-08-2016 17:22

قد نجد في الأسواق الكثير من مجففات الشعر، فيجعلنا ذلك نقف طويلًا أمامها في حيرة شديدة، رغبة في اختيار الأفضل؛ فهي تأتي بأشكال وأحجام وأسعار مختلفة، في حين أنّ الفارق الرئيسيّ بينها هو طبيعة الحرارة التي تنتجها.
والآن، سيوضح لك "سيدتي نت" كيف تختارين مجفف الشعر الأنسب والأفضل لك:


1.المجففات المصنوعة من المعدن والبلاستيك: تقوم بتوليد حرارة عالية جدًا قد تؤدي إلى تلف الشعر.
2.المجففات المصنوعة من السيراميك: تحتوي على وحدة تدفئة تولّد حرارة الأشعة تحت الحمراء فتوزع الحرارة بطريقة أكثر اعتدالًا على الشعر ويكون التلف أقلّ.
3.المجففات الأيونية: هي النوع الأكثر شعبيةً، والتي تعتمد على انبعاث الأيونات السالبة التي تساعد في تجفيف الشعر بسرعة وتقلّل من رطوبته وتجعله أكثر لمعانًا.
4.مجففات التورمالين: هي الخيار الأنسب للشعر، لأنها تولّد حرارة الأشعة تحت الحمراء مثل مجففات السيراميك مع إنتاج الإيونات السالبة لتعطيكِ شعرًا صحيًّا ولامعًا.
5.مجففات حديد التيتانيوم: إذا كان لديك حالة مستعصية وتريدين الحصول على شعر مستقيم فهذه هي الطريقة الأمثل لذلك. فهذه المجففات تساعد على تسليط الحرارة أكثر على شعرك، وتعطيك منظرًا جذابًا وسلسًا، كما أنها تعتبر أكثر ملائمةً للشعر الطويل؛ بالإضافة إلى أنّ حديد التيتانيوم معروف بقوة التحمّل ومقاومة الضرر الناتج عن الحرارة العالية.

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