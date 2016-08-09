لا تجعلي الماسكرا تؤذي رموشك! تعلمي طريقة إزالتها

من أكثر أنواع المكياج التي يصعب التخلّص منها بعد تطبيقها هي الماسكرا المضادة للماء، فإذا لم تقومي باستخدام المزيل المناسب لها، فقد يؤدي ذلك إلى تكسير رموشك وتهيّج واحمرار البشرة حول عينيك، ثم ظهور التجاعيد المبكرة حول العين، في الوقت الذي لن يُشكّل الماء خياراً فعّالاً لإزالة هذا النوع من الماسكرا، لأنها لا تتأثر بالماء وتحتاج إلى غسول مناسب لإزالتها.

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إليك سيدتي أفضل مزيلات الماسكرا المضادة للماء:

1.: BIODERMA هو من أقدم وأبرع مزيلات المكياج التي أثبتت الجدارة على مدار عدة أعوام متتالية. كلّ ما عليك فعله هو وضع الغسول على قطنة نظيفة وتمريره على رموشك بلطف وعدم الفرك بعنف حتى تتخلّصي من جميع رواسب الماسكرا من عينيك.

2.blephaclean مناديل: هي مجموعة من المناديل المصمّمة للاستخدام حول العينين، كما أنّها تستخدم في علاج التهاب العين. فإذا كنت تعانين من حساسية العين وتضعين الماسكرا، فعليك باستخدام هذه المناديل للتخلّص من الماسكرا، لأنها تساعدك على التخلّص من مكياج العين بلطف لاحتوائها على منظّفات لطيفة وخلوها من العطور، واحرصي على وضعها دائماً بجانبك لإزالة المكياج كلّه، وبالأخصّ مكياج العين قبل النوم، فهي لطيفة وآمنة تماماً.

3.Clarins: إنه من المزيلات المعروفة منذ زمن بعيد، والتي ما تزال مستمرة على مرّ العصور، والتي تحسّنت مع الوقت حتى أصبحت غنية بالموادّ الطبيعية كالبابونج. إنه يزيل جميع بقايا مكياج العين فلا يترك له أيّ أثر؛ وكلّ ما عليك فعله هو وضع المزيل على قطنة نظيفة وتمريرها على عينيك، ثم تركها لبضع ثوانٍ حتى تتأكّدي من زوال المكياج بأكمله عن عينيك.

4.زيت جونسون للأطفال: من الزيوت التي تساعد على التخلص من مكياج العينين، ولكنه قد يسبّب بعض الانتفاخ حول العينين. فإذا لم يكن لديك غيره، فيمكنك استخدامه، لأنه يساعدك على ترطيب منطقة العينين وإزالة المكياج، ولكن تجنّبي استخدامه كثيراً، واستخدميه عند الضرورة.