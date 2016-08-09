محلل روسي يوضح الملفات التي سيتناولها لقاء «بوتين» بـ«أردوغان»

قال المحلل الروسي، ليونيد سوكيانين، إن لقاء الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بنظيره الروسي “فلاديمير بوتين”، سيناقش العديد من الملفات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء سيتطرق لملفات إقليمية خاصة الملف السوري.

وأضاف سوكيانين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك رغبة لدى تركيا، في إدخال بعض التغييرات بموقفها حول التعامل مع الأزمة السورية، مؤكدًا أن أنقرة حاليًا في حاجة للتعاون العسكري مع موسكو في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي سيجعلها تبحث عن سبل تفاهم فيما يتعلق بالملف السوري.

وأوضح سوكيانين، أن هناك فرصة حالية لتركيا لاستئناف بعض المشاريع الضخمة التي تم تعليقها في أعقاب الأزمة مع روسياـ على خلفية إسقاط الطائرة الروسية، لافتًا أن هناك فرصة الآن لتدشين الحوار، ولفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين.