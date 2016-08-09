حبس عاطل قتل زوجتة بسم الفئران في بني سويف

ألقت قوات الشرطة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، القبض علي عاطل في العقد الثاني من عمره، قام بقتل زوجته عن طريق وضع سم الفئران لها في العصير.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفي ببا المركزي يفيد بإستقبال ” وفاء ،ر، م” 18 عام، جثة هامدة إثر تناولها عصير فراوله به سم فئران.

ودلت التحريات الأولية التي قام بها الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث ببا، أن وراء الواقعة زوجها، ويدعي “محمد ،س ، ع” 22 عام، عاطل، وعلي الفور ألقت القوات القبض عليه، واعترف بإرتكابة الواقعة عن طريق وضعة سم الفئران داخل عصير فراولة، الذي قام بأعدادة لها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.