الزمالك: أغلقنا ملف الكأس.. وبدأنا التركيز في «إنيمبا»

مراسل «ONA»

قال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنَّ الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا صفحة الفوز على الأهلى فى نهائي كأس مصر أمس الاثنين، والتى انتهت بفوز الأبيض 3-1، مؤكدًا أنَّ الفريق بدأ التركيز فى مواجهة إنيمبا النيجيري المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف في تصريحاتٍ صحفية، الثلاثاء، أنَّه لن يسمح للاعبين بالظهور فى الفضائيات أو البرامج الرياضية بعد الفوز بالكأس بسبب التركيز فى مباراة إفريقيا، والتى لا بديل عن الفوز بها للتأهل لنصف النهائي.

وأمس الاثنين، فاز فريق الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي في بطولة كأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هداف واحد أحرزه عبدالله السعيد من ركلة جزاء.