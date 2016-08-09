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ننشر «لوجو» وتفاصيل شبكة قنوات DMC

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لوجو شبكة قنوات DMC

لوجو قنوات DMC

كتبت – إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA، اليوم الثلاثاء، تشغيل قمر النايل سات لترددات شبكة قنوات DMC.

وتشتمل القائمة على 6 قنوات، هي: “DMC KIDS”، وهي إحدى القنوات التي سيتم انطلاقها، وستكون مهتمة بشؤون الأطفال – “DMC DRAMA”، وهي إحدى القنوات التي ستهتم بعرض المسلسلات، وكل ما يتعلق بالمحتوى والمادة الدرامية – “DMC NEWS”، والتي ستهتم بالتغطية ، وبث أخبار على مدار الساعة”.

كما تشتمل القائمة على “DMC”، وهي إحدى القنوات التي سيتم انطلاقها، وستكون شاملة مختلف البرامج باعتبارها القناة العامة – “DMC SPORT”، والتي ستهتم بالشأن الرياضي، وتقديم البرامج الرياضية وتغطية المباريات – و”DMC MASRAHAYAT”، والتي ستختص بعرض المسرحيات – فضلًا عن HD” DMC” والتي سترتبط بمشاهدة جودة أعلى وأوضح”.

شعار قنوات DMC

شعار قنوات DMC

قائمة قنوات شبكة DMC

قائمة قنوات شبكة DMC

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أونا

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