ننشر «لوجو» وتفاصيل شبكة قنوات DMC

كتبت – إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA، اليوم الثلاثاء، تشغيل قمر النايل سات لترددات شبكة قنوات DMC.

وتشتمل القائمة على 6 قنوات، هي: “DMC KIDS”، وهي إحدى القنوات التي سيتم انطلاقها، وستكون مهتمة بشؤون الأطفال – “DMC DRAMA”، وهي إحدى القنوات التي ستهتم بعرض المسلسلات، وكل ما يتعلق بالمحتوى والمادة الدرامية – “DMC NEWS”، والتي ستهتم بالتغطية الإخبارية، وبث أخبار على مدار الساعة”.

كما تشتمل القائمة على “DMC”، وهي إحدى القنوات التي سيتم انطلاقها، وستكون شاملة مختلف البرامج باعتبارها القناة العامة – “DMC SPORT”، والتي ستهتم بالشأن الرياضي، وتقديم البرامج الرياضية وتغطية المباريات – و”DMC MASRAHAYAT”، والتي ستختص بعرض المسرحيات – فضلًا عن HD” DMC” والتي سترتبط بمشاهدة جودة أعلى وأوضح”.