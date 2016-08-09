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في الجول يُجيب عن.. موقف إيقافات الأهلي في مباراة السوبر

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في الجول يُجيب عن.. موقف إيقافات الأهلي في مباراة السوبر في الجول يُجيب عن.. موقف إيقافات الأهلي في مباراة السوبر

من يلعب ومن يغيب، كيف يبدأ الموسم ومتى ينتهي.. أسئلة طرحت نفسها على الساحة قبل قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس .

أقيمت المباراة في غياب ستانلي أوهاووتشي مهاجم الزمالك وحضور مؤمن زكريا لاعب الأهلي حسب اللائحة، لكن ذلك لمنع الزمالك من التتويج بلقب الكأس للموسم الرابع على التوالي.

وخلال المباراة التي انتهت بتفوق الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، تلقى أحمد فتحي وحسام غالي ثنائي الأهلي حالتي طرد خلال اللقاء.

فوز الزمالك ضمن تكرار مباراة القمة في مباراة كأس السوبر للموسم الجديد بين الأهلي والزمالك.

هل يغيب الثنائي عن الأهلي أمام الزمالك؟

حسب لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتصريحات عامر حسين لـ FilGoal.com، فإن الموسم الجديد للكرة المصرية تبدأ مع فتح باب القيد للموسم الجديد.

وبذلك كانت بداية الموسم الجديد لوائحيا مع مباراة الأهلي وسموحة في ربع نهائي كأس مصر.

بناء على ذلك لم يتم إيقاف مؤمن زكريا في مباراة الزمالك بعهد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة إنبي، إذ أن البطاقات الصفراء لا ترحل للموسم التالي، وبناء على ذلك أيضا تم إيقاف ستانلي لأن الإيقافات تترحل للموسم الجديد.

مباراة السوبر

في العادة يقام لقاء كأس السوبر المصري قبل بداية بطولة الدوري، وبذلك يكون هو اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد.

هذا الأمر لم يحسم بعد للموسم التالي، فمباراة كأس السوبر المصري قد تقام في منتصف الموسم بسبب ازدحام جدول مباريات الفرق المصرية، خاصة إذا وصل أحد فريقي الأهلي أو الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال أقيمت مباراة السوبر قبل بداية بطولة الدوري، فهذا سيعني أن الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي سيغيبان أمام الزمالك، أما في حال تأجيل المباراة لمنتصف الموسم، فهذا سيعني أن الثنائي سيغيبان عن أولى مبارايت الأهلي في بطولة الدوري للموسم المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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