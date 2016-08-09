اتفاق روسي تركي على شراكة استثمارية بـ 400 مليون دولار

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع شركة “رينيسانس هولدنغ” التركية، المتخصصة في الإنشاء والاستثمار، على تعزيز التعاون واستثمار ما يصل إلى 400 مليون دولار في مشاريع مشتركة في مجالات الرعاية الصحية، والإنشاء والبنية التحتية.

وبحسب رويترز فبموجب الاتفاق الذي الموقع الثلاثاء،ـ من المنتظر أن يستثمر كل من الصندوق الروسي المدعوم من الدولة، ورينيسانس، التي تُسيطر على شركة “رينيسانس كونستراكشون” التركية للإنشاءات والتي تركز على روسيا، ما يصل إلى 200 مليون دولار في إطار شراكتهما.

وكان الصندوق ورينيسانس أعلنا في البداية عن خطط لاستثمار 400 مليون دولار بشكل مشترك في 2014.