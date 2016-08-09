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ستوك سيتي لـ في الجول: كنا نعرف أن رمضان سيتوج بجائزة أفضل ناشئ في مصر

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ستوك سيتي لـ في الجول: كنا نعرف أن رمضان سيتوج بجائزة أفضل ناشئ في مصر ستوك سيتي لـ في الجول: كنا نعرف أن رمضان سيتوج بجائزة أفضل ناشئ في مصر

قال فريزر نيكولسن المتحدث الرسمي باسم نادي ستوك سيتي إن النادي كان يعلم عندما ضم رمضان صبحي من الأهلي أنه الأفضل في الدوري المصري.

وكان رمضان صبحي قد اختير كأفضل لاعب شاب في الموسم وتم تسليم الجائزة لعبد الله السعيد عقب نهائي كأس . لأن رمضان متواجد مع فريقه الجديد في إنجلترا.

وصرح فريزر نيكولسن لـFilGoal.com قائلا: "كنا نعلم أننا وقعنا مع موهبة شابة متميزة للغاية، هذا هو الحال مع رمضان، شاهدناه كثيرا في الدوري المصري ونعرف أنه متألق".

وأضاف نيكولسن "عرفنا أنه سيضيف الكثير للفريق، في مباراة هامبورج وعلى الرغم من أنه انضم إلى زملائه قبل يومين أو ثلاثة عن المباراة ثم شارك، ربما كان متفاجئا لكنه أظهر أنه متميز".

وتابع "نعرف قيمته جيدا، بكل تأكيد هو موهوب جدا، لا أعرف بعد إن كان سيشارك ضد ميدلزبره أم لا".

واستطرد "مارك هيوز لم يعلم بعد بفوزه بتلك الجائزة لكن وكيل اللاعب معه هو مستمر فترة قصيرة من أجل الترجمة له، وبكل تأكيد سيخبر المدرب وسيفرح كثيرا بهذا".

وأتم "ما أعرفه أنه سيسافر مع التشكيل لمواجهة ميدلزبره، قد يبدأ وقد لا يفعل، قد يحصل على وقت للمشاركة بالمباراة الأمر منوط بمارك هيوز".

ويواجه ستوك سيتي نظيره ميدلزبره في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

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