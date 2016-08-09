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نائب أشمون يتقدم ببلاغ ضد رئيس تحرير الصباح لنشره أخبارا كاذبة عنه

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نائب أشمون يتقدم ببلاغ ضد رئيس تحرير الصباح لنشره أخبارا كاذبة عنه نائب أشمون يتقدم ببلاغ ضد رئيس تحرير الصباح لنشره أخبارا كاذبة عنه
المنوفية - محمد فتحي

تقدم اليوم المحامى مجدى أبو النور وكيلا عن النائب صابر أحمد عبد القوى نائب أشمون بمحافظة المنوفية، ببلاغ للنائب العام برقم 10470 لسنة 2016 ضد كل من أحمد شوقى العطار عن نفسه وبصفته رئيس تحرير جريدة الصباح الأسبوعية، ومصطفى زكريا عن نفسه وبصفته صحفيا بجريدة الصباح الأسبوعية، والسيد فوزى السيد أحمد، وذلك لنشرهم أخبارا كاذبة تتعلق بالنائب، الأمر الذى يعد سبا وقذفا.

كما تحرر فى نفس الموضوع محضر بقسم الدقى برقم 5245 لسنة 2016 إدارى الدقى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية ضد من سبق ذكرهم.

وأكد النائب صابر عبد القوى، أنه لجأ للطرق القانونية لأخذ حقه ممن أساءوا إليه بالكذب والزور والبهتان ووجه النائب صابر كل التحية والتقدير إلى أهالى أشمون الذين وثقوا فيه واختاروه نائبا عنهم، موضحا أنه سيسعى جاهدا لتحمل الأمانة وأداء دوره التشريعى الرقابى ولن يلتفت إلى هذه الصغائر.

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مصر 365