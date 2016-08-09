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مدرب الزمالك - برادلي لـ في الجول: هذا ردي في حال وصول عرض رسمي

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مدرب الزمالك - برادلي لـ في الجول: هذا ردي في حال وصول عرض رسمي مدرب الزمالك - برادلي لـ في الجول: هذا ردي في حال وصول عرض رسمي

كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للو هافر الفرنسي والمرشح لتدريب الزمالك عن موقفه في حال وصول عرض رسمي من إدارة النادي الأبيض.

وكشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود اسم المدير الفني السابق لمنتخب ضمن المرشحين لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. ( اقرأ تصريحاته )

وقال برادلي لـFilGoal.com: "لم يصلني أي عرض رسمي من الزمالك حتى الآن، سمعت عن ترشيحي من وسائل الإعلام".

وتابع "من المعروف عني احترامي لتعاقداتي، لذلك أنا ملتزم بتعاقدي مع لو هافر حتى نهايته في أخر نوفمبر 2017".

وأتم "هذا كان نفس الرد عندما ارتبط اسمي بتدريب هال سيتي".

ويتصدر لو هافر حاليا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 6 نقاط عقب مرور جولتين، بعد أن حل رابعا الموسم الماضي وفشل في الصعود للدوري الممتاز بسبب فارق الأهداف.

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