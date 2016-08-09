بالصور.. «التعليم» تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2015/2016، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الفني واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى والدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة والدكتور محمد سعد رئيس امتحانات الدبلومات الفنية بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الفني، في كلمة قصيرة أثناء الحفل، إن هذا التفوق خطوة فى بداية النجاح مطالبا أولياء الأمور بمساعدة أبنائهم الطلاب على مواصلة هذا التفوق وتهيئة الجو المناسب للمذاكرة.

وذكر الوزير خلال حفل تكريم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أن الوزارة تؤكد على الالتزام بحق كل طفل لتلقى خدمة تعليمية متكافئة، كما تسعى الوزارة إلى اكتشاف الموهوبين تعليمًا وثقافيًا ومساعدتهم، مشيرًا إلى أن ذلك تجلى فى افتتاح عدد من مراكز للموهوبين فى عدد من المحافظات.

ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الطلاب شهادات تقدير وأجهزة كمبيوتر.

كما شهدت القاعة الكبرى بديوان الوزارة أطلاق عدد من أولياء أمور أوائل الثانوية العامة الزغاريد أثناء حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية فرحا بتفوق أبنائهم، حيث أعقب كل اسم إطلاق الزغاريد.

المراسل : عمر جمال