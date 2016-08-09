السيسي يؤكد للبشير استعداد مصر لمساندة السودان في مواجهة السيول

أفادت الرئاسة السودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن خلاله على الأوضاع في السودان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهضبة الإثيوبية وعدد من ولايات السودان.

وقالت المكتب الإعلامي بالرئاسة السودانية – في بيان اليوم الثلاثاء – إن الرئيس السيسي أبدى جاهزية الحكومة المصرية والشعب ومنظمات المجتمع المدني، للقيام بأي مجهودات لمساندة السودان في أزمة السيول والفيضانات المتوقعة بعد الارتفاع الكبير في مناسيب نهر النيل.

وذكرت البيان الصادر عن المكتب الإعلامي بالرئاسة السودانية أن الاتصال الهاتفي تناول – أيضًا – آفاق التنسيق المشترك بين السودان ومصر في المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات التي تواجه شعبي البلدين.

أ ش أ