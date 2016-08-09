خبر في الجول - الزمالك لم يطلب نقل مباراة إنيمبا إلى برج العرب

بات من الصعب نقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب، بعدما تأخر النادي الأبيض في إرسال طلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كشف عن رغبته في إقامة المباراة الحاسمة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

لكن الزمالك لم يرسل طلبا رسميا إلى الكاف بنقل المباراة من ملعب بتروسبورت المحدد لها حتى الآن.

وتنص لوائح الكاف على إعلام النادي الضيف بملعب المباراة قبلها بـ10 أيام.

ومن المقرر أن تصل بعثة إنيمبا إلى القاهرة يوم الخميس، وبالتالي سيكون صعبا مطالبتهم بالسفر إلى الإسكندرية مباشرة.

وعلم FilGoal.com أن لاعبي الزمالك لا يجدون مشكلة في خوض المباراة على ملعب بتروسبورت، وهذا ما نقلوه للجهاز الفني.

ويستضيف الزمالك منافسه إنيمبا يوم الأحد في أخر مبارياته في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.