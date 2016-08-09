وصول عشرة آلاف متر سجاد لمساجد الوادي الجديد‎

صرح الشيخ محمد محمود مدير عام مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، عن وصول عشرة الآف متر سجاد للمساجد، كما أشار فضيلته إلى الدور الذى تقوم به المحافظة فى إحلال وتجديد المساجد، حيث تم إحلال وتجديد مسجد الجزائر بالخارجة، ومسجد عدن القبلى، ومسجد الخرطوم، بالإضافة إلى المساجد التى سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي الحالي.

وعلى جانب آخر، أكد محمود، على ضرورة لتزام كل من العمال والأئمة ومقيمي الشعائر، بترشيد الاستهلاك للماء والكهرباء بالمساجد، وذلك بهدف خفض الاستهلاك والإنفاق والتوعية، بإن ترشيد الاستهلاك واجب قومي وضرورة ملحة.