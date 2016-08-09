محافظ قنا يشهد إجراء القرعة العلنية لعدد 53 وحدة سكنية بقريتى دندره والترامسة

شهد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فعاليات إجراء القرعة العلنية لتوزيع 53 وحدة سكنية، من إجمالى 80 وحدة بقريتى دندرة والترامسة، بمدينة قنا، ضمن القرى الأكثر احتياجًا، وحضر القرعة اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، والأهالى المتقدمين للحصول علي الوحدات السكنية.

وأشار الهجان، إلى أن عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم شروط القرعة، بلغ 53 مناإجمالى 373 متقدم، لافتًا أنه سوف يتم فتح باب التقديم لعدد 27 وحده آخرى، خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى خدمة المواطنين البسطاء، وتوفير مسكن ملائم لهم.

وأضاف الهجان، أن المحافظة سوف تشهد قريبًا إجراء القرعة العلنيةإ لعدد كبير من وحدات الإسكان الإجتماعىإ التى تم تسليمها مؤخرًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتًا أنه يجرى التنسيق مع المسئولين بوزارة الإسكان، للبدء فى تنفيذ وحدات سكنية جديدة، بنظام الإيجار لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودى الدخل، من المواطنين الذين لا يستطيعون سداد الالتزامات المالية، الخاصة بوحدات التمليك، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية، اعترافًا منها بحق المواطن فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة ومدعمة، من قِبل الدولة تناسب الغالبية العظمى من المواطنين.