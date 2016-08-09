محافظ القليوبية يشكل لجنة لاستلام 65 فدان بمدينة العبور لإقامة مدفن صحي عليها

أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، قرار رقم 501 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وعضوية كل من مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ومدير إدارة تطوير العشوائيات، ومدير عام الشئون القانونية بمركز ومدينة الخانكة، ومدير أملاك الدولة بمركز ومدينة الخانكة، وتكون مهمة اللجنة إستلام مساحة الـ 65 فدان المخصصة لمحافظة القليوبية داخل نطاق مدينة العبور الجديدة.

وتأتى تلك الأراضى، لاستغلالها كمدفن صحي للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن تقوم اللجنة بالعرض علي السيد المحافظ بنتائج، مهمتها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار.