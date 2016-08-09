نائب لوزير المالية:«خالف القانون لو هتجيب فلوس للبلد وسندعمك سياسيا»

قال عمر المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الذى عقد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الضريبة المضافة، بحضور وزير المالية، إن “أسعار السجائر زادت أكتر من مرة خلال السنوات الماضية بقرارات بقوانين من رئيس الجمهورية، نظراً لغياب البرلمان، أما الآن فالبرلمان هو الذي يستطيع إقرار أي زيادة وليس الوزارة”.

وعلق النائب محمد عطا سليم، على حديث نائب وزير المالية والمناقشات التى شهدتها اللجنة، موجهًا كلامه لعمرو الجارحى وزير المالية الذى حضر اجتماع اللجنة: “مفيش مشكلة لو خالفت القانون وسندعمك سياسياً طالما هتجيب فلوس للدولة، خالف القانون وعلى المتضرر اللجوء للقضاء”.