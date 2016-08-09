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القضاء العراقي يفرج عن «سليم الجبوري» لعدم كفاية الأدلة

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القضاء العراقي يفرج عن «سليم الجبوري» لعدم كفاية الأدلة القضاء العراقي يفرج عن «سليم الجبوري» لعدم كفاية الأدلة

سليم الجبوري

أعلنت السلطات القضائية في العراق، الثلاثاء 9 أغسطس، الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وإغلاق القضية التي كان متهماً فيها بالفساد لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده.

وذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم، أنه «تم الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المستحصلة، فيما أشارت إلى أنه تم إغلاق الدعوى بحقه».

كان الجبوري طلب، الثلاثاء 9 أغسطس، من مجلس النواب، رفع الحصانة البرلمانية عنه، ووافق المجلس في تصويت جرى قبل أن يتوجه رئيس مجلس النواب إلى القضاء ليخضع إلى تحقيق في اتهامات بالفساد وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي.

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