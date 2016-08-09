خبير عسكري: الجيش السوري أعد فخ للجماعات الإرهابية ويستعد لتوجيه هجوم مضاد

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد على مقصود، إن هناك حالة من الغموض تكتنف العمليات القتالية في جنوب غرب حلب، موضحًا أن هذا الغموض بسبب التكتيك الذي ينفذه الجيش السوري لاحتواء الموجة الكبيرة من آلاف العناصر الإرهابية، التي تهدف لتغيير المعادلة في الميدان بعد الانتصارات التي حققها الجيش.

وأضاف مقصود، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، دخول الجماعات المسلحة لحرم الكليات العسكرية، هو أشبه بالفخ باستدراك كافة تلك المجاميع الإرهابية وآلاف العناصر من كافة المناطق والقرب في إدلب، أو غيرها لإخراجهم من “جحورهم وأوكارهم” واستغلالهم المدنيين كدروع بشرية للتعامل معهم بكل قوة، واصفًا الأمر كاصطياد الحية بعد إخراجها من جحرها.

وأوضح مقصود، أن الجيش السوري نجح في جمع تلك المجاميع الإرهابية في تلك المنطقة، معربًا عن اعتقاده بأن الجيش يحضّر حاليًا لعملية هجوم مضاد سيسبقه تمهيد ناري كثيف لتدمير تلك المجاميع الإرهابية، وبعد سيتبدأ عملية هجومية من المنطقة الشمالية للكليات العسكرية، مؤكدًا أن الجيش أحبط خطط الإرهابيين في الوصول إلى طريق “الراموسة”.