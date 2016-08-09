«محلب» يشارك في حفل تنصيب الرئيس التشادي.. ويسلمه رسالة من «السيسي»

شارك المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تنصيب الرئيس التشادي إدريس ديبي والذي يتولى مهامه للولاية الخامسة وذلك بالعاصمة التشادية إنجامينا.

ورافق محلب، خلال الزيارة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة حيث كان فى استقبالهم السفير أدهم نجيب سفير مصر في انجامينا وسامح أحمد القنصل المصري.

وأكد محلب، في بيان صادر عنه اليوم، أن الزيارة تأتى من منطلق العلاقات القوية والمتميزة التى تربط الدولتين وجاءت بدعوة من الرئيس التشادي وتقديرا لشركة المقاولون العرب والتى سبق ومنحها وسام الاستحقاق التشادى عام 2015 لدورها البارز في المشاركة في المشروعات التنموية هناك.

وشملت مراسم التنصيب حضور 14 رئيس دولة أفريقية بجانب المهندس إبراهيم محلب نائبا عن الرئيس السيسي كما شملت حلف الرئيس التشادي اليمين وإلقاء كلمة شكر فيها الحضور كما قام محلب بتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد عاد مساعد رئيس الجمهورية إلي القاهرة مساء أول أمس حيث كانت الزيارة بطائر خاصة بينما ظل المهندس محسن صلاح ونائبه في التشاد.

وقال المهندس محسن صلاح أن “المقاولون العرب” بدأت نشاطها في تشاد عام 1999 ويبلغ حجم أعمالها الحالي 344 مليون يورو وتتنوع أعمالها مابين مباني منها: مشروع مبنى وزارة الخارجية التشادية بتكلفة 69 مليون يورو، ومبنى البنك المركزي الأفريقي بقيمة 22 مليون يورو، ومشروعات طرق منها: مشروع طريق أنجورا – انجامينا بلالا بطول 120كم وتكلفة 61 مليون يورو، وطريق مونجو – أريف بطول80 كم وتكلفة 38 مليون يورو، وطريق جيلنجدنج – بونجور بطول 10 كم وتكلفة52 مليون يورو، وأعمال إضافية بطريق أربط شاتك – بتكين.

وأوضح أن الشركة تنفذ فرع جامعة الاسكندرية بانجامينا والمكون من ثلاث مبان لكليات الطب البيطرى والزراعة والصيدلة بتكلفة 29 مليون دولار، مشيرا إلي أنه تم منح المهندس أشرف عبدالعاطي رئيس قطاع مشروعات الشركة الأفريقية في تشاد لقب فارس نظير جهودها في تنمية وازدهار تشاد من الرئيس التشادي إدريس ديبي عام 2015 حيث تعد المقاولون العرب أول شركة أجنبية هناك تحصل على هذا الوسام الذي يمنح للأجانب.