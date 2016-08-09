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تأجيل محاكمة متهمى خلية " أوسيم الإرهابية " لـ 25 سبتمبر

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تأجيل محاكمة متهمى خلية " أوسيم الإرهابية " لـ 25 سبتمبر تأجيل محاكمة متهمى خلية " أوسيم الإرهابية " لـ 25 سبتمبر
كتب أحمد إسماعيل

أرجات منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 30 متهما، بينهم 16 متهم محبوس، بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل " المستشار فتحى البيومى ، لـ 25 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشاريين محمد كامل واسامه عبد الظاهر وسكرتاية أحمد صبحى عباس .


> شهدت جلسة اليوم إشادة أحد أعضاء الدفاع بالمستشار محمد ناجى شحاتة، قائلاً للمستشار شعبان الشامى : إنهم قد اُكرموا من قبل المستشار ناجى،وأنه سيُكرموا منه كذلك، ليرد القاضى على إشادة الدفاع بالقاضي ناجى شحاتة ، قائلا "طب رديت الدائرة ليه؟" ، ليجيب المحامى بأنه ليس هو من طلب رد المحكمة قائلا "ليست سكتى".


> يٌذكر أن القضية كانت في البداية أمام الدائرة التى يترأسها المستشار محمد ناجى شحاتة، قبل أن يطلب الدفاع رد المحكمة ، لتصل لدائرة المستشار شعبان الشامى، وطلب الدفاع الاستماع لشهود الإثبات و عرض الأحراز

وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خليةإرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العامة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .كما إتهمتهم  بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ، دون الحصول على ترخيص  ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى، والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به .

 

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