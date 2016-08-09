نيابة سوهاج تطلب التحريات حول واقعة العثور على 250 حمارا مذبوحا بأخميم

أمرت نيابة أخميم بسوهاج، بطلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على 250 حمارًا مذبوحًا ومسلوخًا، بطريق فرعى من الوحدة المحلية لقرية الكولة بمركز أخميم.

ومن جانبه قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تشكيل لجنة من مدير المجازر بميرية الطب البيطرى ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، ورئيس قرية الكولة ومسئولى البيئة بالقرية، وتم دفن الحمير الآمن والصحى بمنطقة خارج نطاق المحافظة بـ2 كيلو خارج الذمام.

كان الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تلقى بلاغًا من محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بوجود أكثر من 250 حمارًا مذبوحًا بطريق فرعى من الوحدة المحلية لقرية الكولة.

وأضاف "إمام" أنه تم العثور على الحمير منزوعة الجلد، حيث تم سلخ الجلود من الحيوانات المذبوحة، وأن جسم الحيوانات موجودة بأكملها وقامت لجنة من الطب البطيرى بمعاينة تلك الحيوانات، وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة .