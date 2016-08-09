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تأجيل دعوى اعتماد الحكومة لاختام النقابات المستقلة لـ ٦ سبتمبر المقبل

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تأجيل دعوى اعتماد الحكومة لاختام النقابات المستقلة لـ ٦ سبتمبر المقبل تأجيل دعوى اعتماد الحكومة لاختام النقابات المستقلة لـ ٦ سبتمبر المقبل
كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، والتى يطالب خلالها بإعتماد اختام نقابة النقل البرى، وكافة النقابات المستقلة، لدى جميع المصالح الحكومية لجلسة٦ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، حيث ذكرت ان عدم اعتماد اختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث أن هناك تمييز وأضح بين النقابات، فضلا على تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمين لتلك النقابات.

 

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مصر 365

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