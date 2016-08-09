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تراجع أسعار الذهب وسط تكهنات رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

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تراجع أسعار الذهب وسط تكهنات رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة تراجع أسعار الذهب وسط تكهنات رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

أرشيفية

تراجعت  الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما قوض الطلب على المعدن النفيس.

وبحسب رويترز، أظهرت بيانات لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يرون احتمالا بنسبة 50 % لرفع الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر مقارنة مع 30 % قبل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة الماضي والذي فاق التوقعات.

ويتأثر الذهب كثيرًا برفع الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار المقوم به المعدن.

وانخفض في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1333.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش بينما نزل سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.90 دولار إلى 1339.40 دولار للأوقية.

ولامس السعر الفوري للذهب أدنى مستوى له في أسبوع عند 1329.55 دولار للأوقية أمس الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على أمام سلة من العملات الثلاثاء بينما ارتفعت أسواق الأسهم مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 % إلى 19.69 دولار للأوقية بعدما لامست أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين يوم الاثنين.

وانخفض البلاتين 0.8 % الى 1140.70 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.6 % إلى 685.90 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق مسجلا 683.53 دولار للأوقية.

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