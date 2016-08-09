«الاتصالات»: لا زيادة أسعار في فواتير التليفون الأرضي

نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، صحة الأنباء التي تُفيد بوجود زيادة في أسعار فواتير التليفونات الأرضية.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم، أنه لا توجد زيادة في أسعار فواتير التليفونات الأرضية، مشيرة إلى أن الاتصالات من الخدمات القليلة التي لا تزيد أسعارها بل تنخفض مع ارتفاع سعر الدولار .

كما أضافت أنها تعمل على التقليل من استخدام خطوط النحاس في التليفونات الأرضية واستبدالها بخطوط فايبر من أجل العمل على زيادة سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أنها حولت ما يقرب من 40% من أسلاك الخطوط الأرضية من النحاس إلى مادة الفايبر حتى الآن.