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«الاتصالات»: لا زيادة أسعار في فواتير التليفون الأرضي

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«الاتصالات»: لا زيادة أسعار في فواتير التليفون الأرضي «الاتصالات»: لا زيادة أسعار في فواتير التليفون الأرضي

وزير الاتصالات طارق القاضي

نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، صحة الأنباء التي تُفيد بوجود زيادة في فواتير التليفونات الأرضية.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم، أنه لا توجد زيادة في أسعار فواتير التليفونات الأرضية، مشيرة إلى أن الاتصالات من الخدمات القليلة التي لا تزيد أسعارها بل تنخفض مع ارتفاع .

كما أضافت أنها تعمل على التقليل من استخدام خطوط النحاس في التليفونات الأرضية واستبدالها بخطوط فايبر من أجل العمل على زيادة سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات.

وأشارت الوزارة  إلى أنها حولت  ما يقرب من 40% من أسلاك الخطوط الأرضية من النحاس إلى مادة الفايبر حتى الآن.

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