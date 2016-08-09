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اختبار طبي لـ«وليد سليمان» خلال مران «الأهلي»

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اختبار طبي لـ«وليد سليمان» خلال مران «الأهلي» اختبار طبي لـ«وليد سليمان» خلال مران «الأهلي»

وليد سليمان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي – أرشيفية

يخضع وليد سليمان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، لفحص طبي قبل المشاركة في المران الجماعي للفريق بعدما تعرض لكدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة القمة أمام الزمالك أمس الإثنين.

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن إصابة اللاعب تسببت في ارتشاح قدمه، مضيفًا أن “سليمان” تلقى الإسعافات الأولية عقب خروجه مباشرةً من مباراة القمة، حيث تم وضع قدمه في الثلج مع تلقيه بعض الأدوية المضادة للالتهابات على أن يتم فحصه بعناية اليوم على هامش مران الفريق، وعلى ضوء هذا الفحص يتحدد مشاركته في المران من عدمه، حسبما أفاد مراسلنا.

 

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