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قاضي «خلية أوسيم» يتسلم تقريرًا طبيًا عن حالة متهمين

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قاضي «خلية أوسيم» يتسلم تقريرًا طبيًا عن حالة متهمين قاضي «خلية أوسيم» يتسلم تقريرًا طبيًا عن حالة متهمين

أرشيفية

تسلمت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، تقاريرًا طبية عن المتهمين أحمد خالد و محمد فوزي، وذلك عقب الكشف الطبي عليهما نفاذاً لقرارها، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم”.

وسأل القاضي المتهم أحمد خالد ، عن اذا ما كان قد وٌقع الكشف الطبي عليه ، ليجيب المتهم إيجاباً وأنه توجه لمستشفى الشيخ زايد ، لافتاً للمحكمة بأنه كان يداوم التردد على مستشفى أكتوبر بوحدة القلب ، ملتمساً السماح له بمتابعة حالته.

وأشار المتهم محمد فوزي للمحكمة ، بأن الكشف الطبي الذي تم إجراءه عليه ليس طبيباً للأنف و الأذن ، مطالباً بعرضه على الطبيب المختص بحالته . وكان القاضي قد نبه على الدفاع على الإلتزام بالحضور .

واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30 ، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ، كما اتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

 

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