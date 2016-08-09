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نائب لوزير التموين: «لازم نلغى الدعم عن المواطن اللى مرتبه أكتر من ألف جنيه»

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نائب لوزير التموين: «لازم نلغى الدعم عن المواطن اللى مرتبه أكتر من ألف جنيه» نائب لوزير التموين: «لازم نلغى الدعم عن المواطن اللى مرتبه أكتر من ألف جنيه»

وزير والنائب فتحي قنديل

طالب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء الدعم عن كل مواطن يمتلك 5 أفدنة أو أكثر، أو من يتعدى دخله 1000 جنيه شهريًا، مشددًا على ضرورة اقتصار الدعم على الفلاحين والعمال، متسائلا: “لماذا لا تستورد الشركة القابضة للسلع الغذائية القمح، وتركت القمح لرجال الأعمال فى الخارج لاستيرادها”.

ذلك بعد أن دافع عضو مجلس النواب عن وزير التموين خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان برئاسة مى البطران، وقال: “إزاى نقيس القمح بالمتر، وهو خرسانة علشان نقيسه بالمتر أو رمل، القمح بيتقاس بالشيكارة”.

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