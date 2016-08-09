تقرير في الجول - ماذا فعل ريال مدريد من قبل في السوبر الأوروبي

لم يكن التتويج هو مصير ريال مدريد دائما في مسابقة السوبر الأوروبي، عانى من قبل حتى يحقق أول ألقابه فيها.

سيلعب الفريق السوبر للمرة الخامسة أمام إشبيلية الثلاثاء، فماذا فعل من قبل في هذه المسابقة، FilGoal.com يجيب في التقرير التالي.

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تقابل ريال مدريد بقيادة المدرب الهولندي جوس هيدينك مع فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.

انتهت المباراة بخسارة الفريق الإسباني بهدف دون رد، سجله الأورجوياني جوس بويت.

2000

بعد عامين عاد ريال مدريد للعب مباراة السوبر الأوروبي من جديد، لكن أمام فريق جالاتاسراي التركي بطل كأس الاتحاد الأوروبي على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.

الفريق التركي نجح في الفوز في المباراة بهدف ذهبي سجله البرازيلي ماريو جاردل، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

فبعد أن تقدم جاردل في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، تعادل لكتيبة المدرب فيسنتي ديل بوسكي المهاجم راؤول جونزاليز من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

2002

فينورد الهولندي كان خصم ريال مدريد هذه المرة ونجح الفريق الإسباني في كسر عقدة اللقب الأوروبي، فاز 3-1 على ملعب لويس الثاني.

الهولندي باتريك باوفي تقدم لريال مدريد بالخطأ في مرماه، وعزز روبيرتو كارلوس تقدم فريقه قبل أن يسجل جوتي ثالث أهداف المباراة، فيما سجل بيير فان هويدونك هدف فينورد الوحيد من ركلة جزاء.

2014

في مدينة كارديف الويلزية كان موعد ريال مدريد مع لقب السوبر الأوروبي الثاني، فاز بهدفين دون رد على خصم مباراة الليلة، إشبيلية.

كريستيانو رونالدو سجل أهداف فريقه في الدقيقتين 30 و49.