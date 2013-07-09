أين ستذهبين لتناول إفطار رمضان؟

مع حلول شهر رمضان المُبارك، بدأت الفنادق والمطاعم استعدادها لتقديم عروضها الخاصّة بوجبات الإفطار والسّحور، من أجل جذب أكبر عدد من الصّائمين، ولتوفّر لهم فرصة إفطار شهيّ، ضمن أجواء رمضانيّة.

موقع "سيدتي نت" يطلعكِ على أبرز عروضات الإفطار التي تقدّمها أبرز الفنادق والمطاعم:

ـ مجموعة مطاعم فندق "سوفتيل" التي تقع في منطقة "المارينا" بدبي، تقدّم لائحة إفطار منوّعة، تضمّ أشهى الأطعمة الشرقيّة من مقبلات وسلطات وأطباق المشاوي، بالإضافة إلى الحلويات الشّرقية والعصائر الرّمضانية، مقابل 180 درهماً للشخص الواحد. وتفتح أبوابها طيلة أيام الشهر الفضيل، ابتداءً من غروب الشّمس وحتّى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

- منتجع "ديزرت بالم" في دبي:يستقبل رمضان في مطعمه "رير" الذي يحظى بإطلالة رائعة خضراء، ويوفر لضيوفه الصائمين خيارات منوعة من الأطعمة الشهية منها الحساء وورق العنب، بالإضافة إلى ألذ الحلويات العربية. وبإمكان الضيوف تناول إفطارهم امّا داخل المطعم أو على الشرفة ليستمتعوا بتدخين الشيشة في جوّ هادئ مميز.

ـ فندق "الفيصليّة" في العاصمة الرّياض: تُقام مآدب الإفطار في مجلس الفوانيس، في قاعة الأمير سلطان الكبرى. وتشمل لائحة الإفطار ألذّ المأكولات العربية والأطباق السعوديّة الشهيرة، بالإضافة إلى المازة الباردة والسّاخنة وجميع صنوف الحلويات العربيّة. ويترتّب على الشخص دفع مبلغ 320 ريالاً سعوديّاً.

ـ خيمة "أساطير" في فندق "أتلانتس" في جزيرة النخلة بدبي، تقدّم أطباقاً عربيّة وخليجيّة منوّعة، منها كبسة الدجاج وأطباق المشاوي والصيادية والكبّة باللبن والشيش برك.

تستقبل الخيمة الصّائمين ابتداءً من السّاعة الثامنة مساءً وحتى الثالثة بعد منتصف الليل، مقابل 185 درهماً للشخص الواحد.

ـ وإذا كنت من محبّي الأطعمة المغربيّة، فإنّ فندق "بولمان" بدبي ديرة سيتي سنتر يقدّم لك مائدة إفطار مؤلّفة من أطباق مغربيّة منوّعة، ضمن أجواء رمضانيّة أضيفت إليها لمسة مغربيّة مميّزة. وتشمل وجبة الإفطار جميع صنوف الحلويات العربية وعصائر رمضان الطبيعية، بالإضافة إلى القهوة العربية.

وتبلغ تكلفة وجبة الإفطار 155 درهماً للشخص الواحد، و75 درهماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 12 عاماً.

ـ ويُقدّم فندق "ميلينيوم" في عُمان إفطاراً يوميّاً يضمّ أنواعاً عديدة من الأطعمة العربيّة الشهيّة، ومختلف أنواع عصائر رمضان، كالجلاب والعرقسوس، كما يحظى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاماً بخصم يبلغ 50%.

- وقد استعدّ فندق ومنتجع "غولدمور" عدن لاستقبال شهر رمضان، حيث يقدّم أشهى وألذ المأكولات الرمضانية، بالإضافة إلى المشروبات. وقد أعلن الفندق عن افتتاح خيمة رمضان يومياً من الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل. وتجدر الإشارة اإلى أن الأسعار مناسبة للجميع.

ـ ويقدّم فندق "توليب إن" في مسقط برنامج إفطار منوّعاً، يضمّ العديد من الأصناف الرّمضانية، مثل الحساء والفطائر والفاكهة المجفّفة والأطباق العربيّة والعالميّة، بالإضافة إلى الحلويات الشرقيّة والأجنبية. تتميّز وجبات الفندق بأنّ أسعارها ملائمة لجميع العائلات.