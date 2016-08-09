سرنا يودع منتخب كرواتيا برسالة مؤثرة

(إفي): ودع المدافع الكرواتي، داريو سرنا، منتخب بلاده لكرة القدم بعدما لعب في صفوفه لـ15 عاما، برسالة مؤثرة، حسبما أفاد الاتحاد الكرواتي للعبة اليوم الثلاثاء.

وذكر سرنا في خطاب يودع فيه زملائه بالمنتخب "حتى كبار الشعراء ليس بإمكانهم أن يسردوا حكايات بعض ثوان من مباراة كرة القدم، ولا كيف كانت هذه السنوات الخمسة عشر".

وأعرب سرنا (34 عاما) خلال هذه الرسالة التي نشرها موقع الاتحاد الكرواتي عبر موقعه الإلكتروني، عن امتنانه لتمثيل المنتخب الوطني في 134 مباراة، سجل فيها 22 هدفا.

وعن كونه أكثر لاعب ارتدى قميص بلاده في المنتخب، قال "الأرقام شيء كبير وقابلة للتحطيم ومن الجيد أن تكون هكذا".

وكان سرنا قائدا لمنتخب كرواتيا منذ 2009 وشارك في مونديالي 2006 بألمانيا و2014 بالبرازيل، إضافة لنسخ اليورو 2004 و2008 و2012 و2016.

واستهل سرنا مسيرته الدولية مع كرواتيا عام 2002 أمام رومانيا، في حين سجل هدفه الأول مع المنتخب بعدها بعام أمام بلجيكا.

وكانت آخر مباراة دولية لسرنا أمام البرتغال في ثمن نهائي أمم أوروبا (يورو 2016)، والتي خسرتها كرواتيا بهدف نظيف في الوقت الإضافي.