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رئيس «ائتلاف دعم مصر» في حوار خاص مع «شردي» في «يوم بيوم»

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رئيس «ائتلاف دعم مصر» في حوار خاص مع «شردي» في «يوم بيوم» رئيس «ائتلاف دعم مصر» في حوار خاص مع «شردي» في «يوم بيوم»

اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم ، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، مساء اليوم الثلاثاء، اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

ويكشف الجمال – لأول مرة – تفاصيل بنود مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية، الذي تقدم به للبرلمان، ويجيب عن “هل ينجح في وأد الأحداث الطائفية وإنهاء الجلسات العرفية أم لا ؟”.

ويتطرق الجمال – خلال اللقاء – عن أداء النواب تحت قبة البرلمان، وموقف ائتلاف دعم مصر من حكومة المهندس شريف إسماعيل في ظل مطالبات سحب الثقة منها أو من بعض أعضائها، فضلًا عن إعلان الجمال موقفه من انتخابات ائتلاف دعم مصر القادمة، وموقف الائتلاف من انتخابات المحليات.

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