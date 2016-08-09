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هالة أبو علي تترأس الاجتماع الأول لصندوق رعاية الطفولة والأمومة

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هالة أبو علي تترأس الاجتماع الأول لصندوق رعاية الطفولة والأمومة هالة أبو علي تترأس الاجتماع الأول لصندوق رعاية الطفولة والأمومة

9 أغسطس 2016 | 1:17 مساءً

هالة أبو علي

عقد مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة الدكتورة هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبحضور محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا ، والدكتور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ومعتز الألفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الألفي وذلك لمناقشة لائحة النظام الأساسي الخاص بالصندوق والهدف من إنشائه و اختصاصاته واللوائح التنظيمية والمالية المقترحة للصندوق مع وضع السياسات العامة له.
> وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بالغ شكرها وتقديرها  للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية علي دعمه الكامل لقضايا الطفولة ومطالبته بضرورة تفعيل دور الصندوق للارتقاء بأوضاع الطفولة والأمومة في مصر ، واشارت إلي أن الصندوق سيعمل علي دعم الموقف البيئي والاقتصادي والاجتماعي للأطفال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية وغيرها التى ترعى شؤون الطفولة والأمومة وتمكنهم من الحصول على حقوقهم.
> وحثت الأمين العام للمجلس ورئيس الصندوق رجال الأعمال والمؤسسات على الإسهام في تمويل مشروعات هذا الصندوق من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وأن الاستثمار في الأطفال الذين هم مستقبل مصر ويمثلون ما يقرب من 40% من عدد السكان، من أجدى الاستثمارات حيث انهم من سيقومون بقيادة سفينة هذا الوطن في المستقبل ، ووعدت بالسعى لدى الجهات المعنية بقضايا الطفولة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلي على قمة كأحد أولويات الخطط الاقتصادية والاجتماعية والقرارات المتخذة المنفذة لها.

2016-08-09

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