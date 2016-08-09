وحدة السكتة الدماغية بطب عين شمس تحقق أعلى معدلات إذابة الجلطة بـ20%

أكد الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عين شمس الجامعى حققت معدلات غير مسبوقة فى إذابة الجلطة فى حالات السكتة الدماغية فى الحالات الأولى.

وقال الدكتور هانى عارف: "نجح مستشفى عين شمس الجامعى فى إعطاء عقار إذابة الجلطة إلى 39 مريضا من أصل 2004 مرضى دخلوا القسم فى تلك الفترة، وهذا المعدل الذى يقترب من 20% يعتبر من أعلى المعدلات العالمية مؤكدا أن المعدلات العالمية تقترب من 5 إلى 10% وعمليا يعتبر أعلى معدل فى مصر والشرق الأوسط"

وأضاف: "من المعروف أن مقياس نجاح وحدة السكتة الدماغية فى أى مستشفى يتوقف على معدل إذابة الجلطة فى الساعات الأولى على سرعة حقن المريض بعلاج إذابة الجلطة، والذى يجب أن يتم فى حدود، وهذا ما تحقق بالفعل فى المستشفى".

جدير بالذكر أن أول وحدة للسكتة الدماغية فى مصر والشرق الأوسط كانت قد بدأت فى مستشفى عين شمس التخصصى التابعة لجامعة عين شمس عام 1991، ويرجع الفضل فى هذا النجاح فريق العاملين بوحدة السكتة الدماغية، خاصة المتواجد منهم فى الطوارئ، بالإضافة إلى مجهود وزارة الصحة بتوفير العقار مجانا وتفعيل المشروع القومى لعلاج السكتة الدماغية مع العلم أن السكتة الدماغية تعتبر السبب الثانى للوفيات فى مصر، ويصاب من 150 إلى 200 ألف مريض سنويا بالسكتة الدماغية، وينتج عن ذلك وفاة ثلث هذا العدد وحوالى 70 ألف يصابون بإعاقة مستديمة ومن هنا جاءت أهمية العلاج المبكر لهذا المرض.