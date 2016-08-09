رئيس الوزراء يبحث مع مشيرة خطاب خطة دعمها لمنصب مدير عام "اليونسكو"

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة".

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على الدعم الكامل وتضافر كافة جهود الدولة، بما يدعم فوز السفيرة مشيرة خطاب بهذا المنصب الهام، وهو ما يؤكد دور مصر المحورى الذى يعد أداء مهمة لتحقيق التلاقى الثقافى والتواصل الفكرى والإبداعى فى مواجهة التحديات القائمة بالمنطقة وفى مقدمتها الإرهاب والتطرف من جانب جماعات الجهل والظلام والتى تستحل قتل الأبرياء وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات والعبث بالتراث الإنسانى بالتدمير والهدم والتشوية.

وأضاف القاويش، أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات والجهود المبذولة من جانب اللجنة التنسيقية التى تتولى دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، لتقييم المواقف المختلفة ونتائج الزيارات والاتصالات التى تمت للحصول على الدعم والتأييد الدولى، ووجه رئيس الوزراء فى نهاية اللقاء بعقد اجتماع وزارى لأعضاء تلك اللجنة خلال الاسبوع الجارى.