الإطاحة بعصابة آسيوية قلدت بضائع بـ 35 مليون درهم

أطاحت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بعاصبة آسيوية تقلد علامات تجارية عالمية، بعد أن تمكنت من تقليد بضائع بقيمة 35 مليون درهم .

واشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة العميد عبدالله خميس الحديدي بفريق العمل من قسم الجرائم المنظمة على ما بذلوه من جهد و احترافية عالية في التعامل مع هذه القضية وضبط الأشخاص المتورطين في القضية.

وفي التفاصيل أوضح الرائد محمد عبدالله القاسمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة أن وردت معلومات سرية إلى قسم الجرائم المنظمة تفيد عن وجود مجموعة من الأشخاص من الجنسية الأسيوية، قامت بتأجير فيلا بداخل أحد الأحياء السكنية لأبعاد الشبهات وتحويلها لمعمل ومستودع لتقليد وتغليف الأحبار لعلامات التجارية لعدة شركات عالمية، ومن ثم يتم نقلها لمستودع اخر في امارة اخرى ويعاد ترويجها على الأسواق المحلية لتباع على أنها أصليه >

وعلى الفور تم تشكيل فريق البحث والتحري ومراقبة المقر، و التأكد من صحة المعلومات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المقر بالتعاون مع قسم المهام الخاصة وتم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم البضائع المقلدة، والمواد المستخدمة في عملية التقليد والتغليف>

كما تم ضبط مستودع آخر تابع للمجموعة نفسها في إحدى إمارات الدولة بنفس الوقت ، والذي يتم تخزين البضاعة به بعد نقلها من أماراه راس الخيمة و تقدر القيمة الاجمالية للبضاعة بمبلغ 35 مليون درهم .

وتم إحالة أوراق القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة .

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