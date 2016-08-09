أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإطاحة بعصابة آسيوية قلدت بضائع بـ 35 مليون درهم

Google+ Print
الإطاحة بعصابة آسيوية قلدت بضائع بـ 35 مليون درهم الإطاحة بعصابة آسيوية قلدت بضائع بـ 35 مليون درهم

أطاحت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بعاصبة آسيوية تقلد علامات تجارية عالمية، بعد أن تمكنت من تقليد بضائع بقيمة 35 مليون درهم .

واشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة  العميد عبدالله خميس الحديدي بفريق العمل من قسم الجرائم المنظمة على ما بذلوه من جهد و احترافية عالية في التعامل مع هذه القضية وضبط الأشخاص المتورطين في القضية.

وفي التفاصيل أوضح الرائد محمد عبدالله القاسمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة  أن وردت معلومات سرية إلى قسم الجرائم المنظمة تفيد عن وجود مجموعة من الأشخاص من الجنسية الأسيوية، قامت بتأجير فيلا بداخل أحد الأحياء السكنية لأبعاد الشبهات وتحويلها لمعمل ومستودع لتقليد وتغليف الأحبار لعلامات التجارية لعدة شركات عالمية، ومن ثم يتم نقلها لمستودع اخر في امارة اخرى ويعاد ترويجها  على الأسواق المحلية لتباع على أنها أصليه >

وعلى الفور تم تشكيل فريق البحث والتحري ومراقبة المقر، و التأكد من صحة المعلومات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المقر بالتعاون مع قسم المهام الخاصة وتم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم البضائع المقلدة، والمواد المستخدمة في عملية التقليد والتغليف>

كما تم ضبط  مستودع آخر تابع للمجموعة نفسها في إحدى إمارات الدولة بنفس الوقت ، والذي يتم تخزين البضاعة به بعد نقلها من أماراه راس الخيمة و تقدر القيمة الاجمالية للبضاعة بمبلغ 35 مليون درهم .

وتم إحالة أوراق القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية