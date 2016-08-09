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«دمياط الجديدة» تحتفل بعيدها السنوي بعد غد الخميس

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«دمياط الجديدة» تحتفل بعيدها السنوي بعد غد الخميس «دمياط الجديدة» تحتفل بعيدها السنوي بعد غد الخميس

المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة – أرشيفية

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم بعد غد الخميس الاحتفال بالعيد السنوي للمدينة، بالتعاون بين جهاز المدينة، ومجلس الأمناء، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح منيع – بحسب بيان – أنه سيتم تنظيم الاحتفال بقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن الاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات، والتي تشمل: ” عقد لقاء شعبي بقصر الثقافة يوم الخميس الموافق 11/8/2016، تنظيم مسابقات رياضية وفنية، تكريم أوائل الشهادات العامة والمتميزين من أبناء المدينة، تكريم حفظة القرآن الكريم يوم الجمعة 12/8/2016، تنظيم حفلات فنية بقصر الثقافة والحديقة المركزية، ومعرض للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي”.

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