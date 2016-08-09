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نائب يتهم الحكومة بدعم شركات قطرية وسودانية لتهريب الذهب خارج مصر

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نائب يتهم الحكومة بدعم شركات قطرية وسودانية لتهريب الذهب خارج مصر نائب يتهم الحكومة بدعم شركات قطرية وسودانية لتهريب الذهب خارج مصر
كتب عبد اللطيف صبح

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة محمد السويدى، للاستماع إلى بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن سياسة الوزارة فيما يتعلق بالثروة المعدنية فى ضوء برنامج الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية دور الانعقاد العادى الأول (الحالى).

وقال النائب أحمد أبو خليل إن شركات قطرية وسودانية تعمل فى مناجم الذهب بمحافظة البحر الأحمر تدعمها الحكومة وتسرق السبائك الذهبية وتهربها خارج البلاد.


> وأضاف أبو خليل خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: "أنا ضد اللى يهدم ، وتلك الشركات لم يدخلها عامل مصرى واحد ولا معدات جديدة منذ سنوات".

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مصر 365

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