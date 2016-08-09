أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 3 موظفين بإدارة الصالحية الزراعية بالشرقية لتورطهم فى فساد توريد القمح

Google+ Print
ضبط 3 موظفين بإدارة الصالحية الزراعية بالشرقية لتورطهم فى فساد توريد القمح ضبط 3 موظفين بإدارة الصالحية الزراعية بالشرقية لتورطهم فى فساد توريد القمح

توريد القمح للشون الزراعية

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، اليوم، الثلاثاء، بإشراف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، القبض على 3 موظفين إدارة الصالحية الزراعية، متورطين فى وقائع مافيا القمح، وهم كل من “محمد ال ع” مدير الشئون المالية وَ”عبد الجليل غ ع”، مهندس زراعى و”عادل ف م”، رئيس قسم البساتين فى القضية 399 لسنة 2016 أموال عامة عليا.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرار بضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.

وتبين من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى التلاعب بتوريدات القمح المحلى، عن ظهور وقائع جديدة تتمثل فى قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا