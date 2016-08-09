ضبط 3 موظفين بإدارة الصالحية الزراعية بالشرقية لتورطهم فى فساد توريد القمح

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، اليوم، الثلاثاء، بإشراف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، القبض على 3 موظفين إدارة الصالحية الزراعية، متورطين فى وقائع مافيا القمح، وهم كل من “محمد ال ع” مدير الشئون المالية وَ”عبد الجليل غ ع”، مهندس زراعى و”عادل ف م”، رئيس قسم البساتين فى القضية 399 لسنة 2016 أموال عامة عليا.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرار بضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.

وتبين من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى التلاعب بتوريدات القمح المحلى، عن ظهور وقائع جديدة تتمثل فى قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.