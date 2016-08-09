الليلة.. «درة» في ضيافة «على هوى مصر» ‎

تحل النجمة درة، ضيفةً على برنامج “على هوى مصر” الذي يُبث عبر فضائية “النهار one”، مع الإعلامي خالد صلاح، وذلك في العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

تتحدث درة، خلال حوار خاص، عن كواليس مسلسلها “الخروج” الذي كان يُعرض خلال شهر رمضان الماضي، عبر الفضائيات الخاصة، وما الأسباب التي أدت إلى نجاحه، والإشادات الكثيرة التي حظى بها.

كما تكشف درة، تفاصيل فيلمها الجديد المعروض حاليا، في دور السينما “الباب يفوت أمل”، وتفاصيل جديدة بمسيرتها الفنية، وكيف ترى ظهور الجيل الجديد من الشباب على الساحة الفنية حاليا، وكيف يساهم الفن في تجسيد الأوضاع الحالية بالوطن العربي.