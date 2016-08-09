أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الأقصر يناقش خطة تأمين المحافظة ضد الكوارث‎ الطبيعية

Google+ Print
محافظ الأقصر يناقش خطة تأمين المحافظة ضد الكوارث‎ الطبيعية محافظ الأقصر يناقش خطة تأمين المحافظة ضد الكوارث‎ الطبيعية

جانب من اجتماع المحافظ

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور اللواء هانى عبد المقصود السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومسئولى المديريات الخدمية، لمناقشة خطة تأمين المحافظة ضد الأخطار والأزمات والكوارث.

وناقش المسئولون التقسيم الإدارى للمحافظة، والبناء التنظيمى لمواجهة الأزمات من خلال لجان رئيسية وأخرى فرعية، وتم عرض الخطة على المستوى المحلى التى تشمل جميع قطاعات المحافظة، ومستوى إدارة الأزمة أثناء حدوثها وخلال الأزمة وبعدها، وعرض مخرات السيول على مستوى محافظة الأقصر، والتعديات الواقعة عليها، وكذلك العمل على تطهيرها وإزالة الحشائش.

كما تم عرض منظومة إدارة الأزمات لتأمين الثروة القومية بمحافظة الأقصر، ومنظومة العمل بمركز العمليات وإدارة الأزمات من خلال آلية العمل على مدار الساعة، ورفع تقارير بجميع الأحداث إلى السلطات المختصة، بالإضافة لعرض أهم الأزمات التى مرت بها المحافظة، وما نتج عنها من خسائر مادية وما خلفته من خسائر بشرية.

وأوضح المسئولون إمكانيات المراكز والمديريات قبل وأثناء وبعد الكارثة، وعرض نقاط تمركز سيارات الإسعاف ووسائل الاتصال متمثلة فى غرفة العمليات.

ومن جانبه، طالب محافظ الأقصر، من المسئولين تحديد السيناريوهات للأزمات المتوقعة واستعدادات المديريات وسبل الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة إزالة كافة التعديات على مخرات السيول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا