محافظ أسوان: لا استثناءات فى تراخيص الميكروباص والقبول بمدارس التمريض

أكد اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، خلال لقاءه الجماهيري الأسبوعى بالمواطنين، أنه لا إستثناءات على الإطلاق حتي الآن فى السماح بالترخيص لسيارات الميكروبا،ص بعد موديل عام 2014.

ويأتي ذلك وفقًا للقرار الذى أصدره المحافظ فى يوليو الماضى، لفتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص الجديدة، موديلات 2012 و 2013 و 2014، للعمل داخل مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على عدم إعطاء أى استثناءات أيضًا فى درجات القبول بفصول التمريض للعام الدراسى القادم والمحدد لها 230 درجة، لها كحد أدنى، وذلك تحقيقًا للشفافية والعدالة أمام جميع أبناء وبنات المحافظة.

واستمع حجازى لمشاكل ومطالب المواطنين، حيث أعطى توجيهاته لمسئولى التضامن الاجتماعى بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان إجتماعى لـ 11 مواطن، بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

وكلف حجازي، مدير عام الصحة بدراسة علاج 3 حالات على نفقة الدولة، بجانب دراسة طلبين لنقل ممرضتين من مستشفى كوم أمبو المركزى إلى مستشفى دراو المركزى، مراعاة لظروفهم الأسرية.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم مخاطبة مدير مستشفى أسوان الجامعى، لإجراء عمليتين لحالتين بالمستشفى مراعاة لظروفهم الإجتماعية، موجهًا مديرية التنظيم والإدارة إلى إدارج 4 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة، ضمن نسبة الـ 5 % فى التشغيل مستقبليًا، علاوة على إدراج 9 طلبات بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعي مراعاة لظروفهم المعيشية، وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، بالإضافة إلى إدراج 4 حالات من الشباب ضمن المشروعات القومية والإستثمارية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بعد الإتفاق مع الشركات المسئولة بإقتصار العمالة المطلوبة لهذه المشروعات على الشباب الأسوانى، بجانب مخاطبة الصندوق الاجتماعى لمنح قرض ضمن المشروعات الصغيرة لأحد الشباب لإستكمال تنفيذ مشروعه على الوجه الأكمل.

كما وجه، رئيس مركز ومدينة أسوان بإدراج 4 حالات ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها بأسوان خلال الفترة القادمة، علاوة على دراسة طلب عاملين بنظام اليومية بالوحدة المحلية لمركزي أسوان وإدفو، للعودة للعمل مرة أخرى بعد إنقطاعهم عن العمل وفصلهم، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية وفي حالة حاجة العمل إليهم، كما أعطى المحافظ توجيهاته أيضًا لرؤساء مراكز دراو وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة، لدراسة 8 طلبات للحصول على قطع أراضى بغرض بناء مسكن عليها.