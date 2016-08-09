رئيس لجنة الميثاق يبحث مع أحمد أبو الغيط تعزيز "حقوق الإنسان"

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، الدكتور هادى بن على اليامى، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" على رأس وفد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأكد اليامى فى تصريح له عقب اللقاء، أهمية تعزيز دور اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه أطلع الأمين العام للجامعة على الآلية العربية المستقلة للجنة الميثاق العربية، وما تحقق لها خلال المرحلة الماضية، وأهمية تعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة من الناحية الاستقلالية، ومصادقة الدول الأعضاء.

وأوضح "اليامى" أن الأمين العام للجامعة العربية أبدى خلال اللقاء كل الدعم لهذه اللجنة فى إطار أحكام الميثاق العربى، ووعد بتسهيل كل التحديات والمعوقات التى تواجه اللجنة لتحقيق منجزاتها.

وحول الوضع فى سوريا واليمن، قال: "تباحثنا بشكل عام فى الملفات الحقوقية ودور اللجنة فى هذا الموضوع، واتفقنا على أن تكون هناك لقاءات قادمة لتعزيز دور اللجنة بما يتوافق مع أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان".