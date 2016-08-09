أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس لجنة الميثاق يبحث مع أحمد أبو الغيط تعزيز "حقوق الإنسان"

Google+ Print
رئيس لجنة الميثاق يبحث مع أحمد أبو الغيط تعزيز "حقوق الإنسان" رئيس لجنة الميثاق يبحث مع أحمد أبو الغيط تعزيز "حقوق الإنسان"
كتب مصطفى عنبر

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، الدكتور هادى بن على اليامى، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" على رأس وفد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

 

وأكد اليامى فى تصريح له عقب اللقاء، أهمية تعزيز دور اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه أطلع الأمين العام للجامعة على الآلية العربية المستقلة للجنة الميثاق العربية، وما تحقق لها خلال المرحلة الماضية، وأهمية تعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة من الناحية الاستقلالية، ومصادقة الدول الأعضاء.

 

وأوضح "اليامى" أن الأمين العام للجامعة العربية أبدى خلال اللقاء كل الدعم لهذه اللجنة فى إطار أحكام الميثاق العربى، ووعد بتسهيل كل التحديات والمعوقات التى تواجه اللجنة لتحقيق منجزاتها.

 

وحول الوضع فى سوريا واليمن، قال: "تباحثنا بشكل عام فى الملفات الحقوقية ودور اللجنة فى هذا الموضوع، واتفقنا على أن تكون هناك لقاءات قادمة لتعزيز دور اللجنة بما يتوافق مع أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365