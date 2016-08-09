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الأمم المتحدة تدعو لهدنة وقف القتال فى حلب السورية لأغراض إنسانية

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الأمم المتحدة تدعو لهدنة وقف القتال فى حلب السورية لأغراض إنسانية الأمم المتحدة تدعو لهدنة وقف القتال فى حلب السورية لأغراض إنسانية

الأمم المتحدة_أرشيفية

دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال فى حلب السورية، وذلك لأغراض إنسانية من أجل إتاحة فرصة إصلاح شبكات الكهرباء والمياه وتقديم المساعدات النسانية للمحتاجين.

وقال يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا فى بيان صحفى مشترك مع المنسق الإقليمي المعني بالأزمة السورية كيفين كينيدي : “إن المجتمعات في شرق وغرب حلب تتحمل عبء الصراع، على مدى الأسابيع الماضية، إذ قتل وأصيب عدد لا يحصى من المدنيين”.

وأفاد الحلو، أن استهداف المستشفيات والعيادات مستمر بلا هوادة، بما يهدد صحة وسلامة السوريين في حلب، كما ألحقت الهجمات على البنية الأساسية المدنية هذا الأسبوع أضرارًا بالغة بالبنى الأساسية للكهرباء والمياه في المدينة، مما ترك أكثر من مليوني شخص في حلب بدون كهرباء أو قدرة على الحصول على المياه من الشبكة العامة حيث تكاد مياه الآبار والخزانات لا تكفي للاستجابة الدائمة لاحتياجات السكان.

وأعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ لأن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين إذا لم يتم إصلاح شبكات المياه والكهرباء على الفور.

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