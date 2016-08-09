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كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان تخرج أولى دفعات ماجستير الطالبات

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كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان تخرج أولى دفعات ماجستير الطالبات كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان تخرج أولى دفعات ماجستير الطالبات

احتفت هيئة الصحة بدبي بتخريج الدفعة الأولى من الطبيبات المواطنات الحاصلات على درجة الماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان، وهن من المنتسبات للهيئة، وخريجات كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، في وقت أعلنت صحة دبي عن توجهها لتحقيق السبق في أفضل التقنيات ووسائل طب الأسنان على مستوى المنطقة. وضمت الدفعة الأولى من الحاصلات على الماجستير 6 طبيبات، فيما تستعد الهيئة لاستقبال الدفعة الثانية والتي تضم 10 طبيبات من التخصص نفسه، نهاية العام الجاري.

تميز

وخلال لقائه الطبيبات قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة تفخر بتخريج الدفعة الأولى من طبيباتها الحاصلات على الماجستير، من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، هذا الصرح العلمي رفيع المستوى، الذي أصبح في وقت قياسي، رائداً عالمياً في واحدة من أهم التخصصات الطبية، وهو مجال طب الأسنان، الذي تعمل الكلية على الإسهام في حركة تطور علومه وتقنياته دولياً، فضلاً عن إسهاماتها السنوية الممثلة في مخرجات الكلية عالية الكفاءة العلمية والمهنية والشخصية.

وأضاف معاليه إن الهيئة تعتز بكادرها الطبي من المواطنين المتخصصين في مجالات طبية متعددة، منها ما هو نادر عالمياً، مؤكداً أن حصول مجموعة من الطبيبات المواطنات على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة بطب الأسنان، يمثل إضافة مهمة للقطاع الطبي على مستوى الدولة بوجه عام، وفي هيئة الصحة بدبي بشكل خاص.

دراسات

وأكد معاليه أهمية الدراسات العليا للطبيب، وتواصله الدائم مع مصادر العلوم والمعارف، وأثر ذلك على حياته العملية ومهنته وتقدمه وتطور مستواه، مشيراً إلى أن هيئة الصحة في دبي تولي التعليم المستمر جل اهتمامها، وهو يتقدم العديد من الأهداف التي تتبناها الهيئة، ضمن منهجية استقطاب الكفاءات والخبرات التي تنفذها.

حضر اللقاء، الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، وعدد من المسؤولين والمختصين.

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