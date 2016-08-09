وزير النقل يتابع أعمال نظافة وصيانة الطريق الدائري

التقى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة الموقف التنفيذي لصيانة ونظافة الطريق الدائري.

وأكد وزير النقل، في بداية الاجتماع، أن استراتيجية الوزارة في قطاع الطرق والكباري ترتكز علي إصلاح وصيانة شبكة الطرق والكباري القديمة بالتوازي مع انشاء المشروعات القومية الجديدة.

وأشار الوزير، بحسب بيان صادر عنه اليوم، إلى أنه سيتم صيانة وإصلاح ورفع كفاءة عدد من الطرق القائمة ومنها طرق ( القاهرة – الاسكندرية الزراعي و بنها – المنصورة و السنبلاوين – الزقازيق و كفر الشيخ – دسوق و دائري المنصورة و ازدواج سوهاج – قنا )

كما استعرض الوزير مع قيادات هيئة الطرق والكباري الموقف الحالي لعقود نظافة الطريق الدائري وفق ما وجه به في الاجتماع السابق من ضرورة دفع مزيد من الشركات والمعدات ومجموعات العمل الخاصة بنظافة الطريق الدائري .

وأبدى سعيد، رضاه عن تقدم مستوي النظافة علي الطريق الدائري في عدد من القطاعات مثل قطاع (المريوطية / المنصورية)، موجهًا رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بتوجيه إنذار أخير للشركات المتقاعسه في نظافة بعض القطاعات الاخرى بالطريق وسحب الاعمال من هذه الشركات في حالة عدم الالتزام بأعمال النظافة المطلوبة.

كما وجه وزير النقل، بضرورة التنسيق مع محافظتي الجيزة والقليوبية في شأن المخالفات أسفل الدائري في المناطق التابعة للمحافظتين .

وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال التخطيط السطحي وترميم وأستكمال الحواجز الخرسانية وتدعيم اللوحات الإرشادية علي الطريق الذي يعتبر أهم المحاور المرورية في القاهرة الكبرى.