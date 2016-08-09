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أستاذ مناعة: الجهاز المناعى يقضى يوميا على 10 ملايين خلية سرطانية

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أستاذ مناعة: الجهاز المناعى يقضى يوميا على 10 ملايين خلية سرطانية أستاذ مناعة: الجهاز المناعى يقضى يوميا على 10 ملايين خلية سرطانية
أمل علام

أكد الدكتور سلامة الشناوى، أستاذ ورئيس قسم المناعة والتحاليل الطبية بمستشفى شبين الكوم التعليمى، خلال مؤتمر الأورام لرابطة العاملين بوزارة الصحة، إن استخدام لقاح الخلايا الشجيرية فى علاج السرطان يحرز تقدما ملموسا فى علاج الحالات المتقدمة من السرطان.

وقال الدكتور سلامة الشناوى: "إن الخلايا الشجيرية هى خلايا بالجهاز المناعى للجسم قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية، وتحفيز الجهاز المناعى للقضاء عليها، ويقوم الجهاز المناعى يوميا بالقضاء على 10 ملايين خلية سرطانية تظهر فى الإنسان العادى، موضحا أن الخلل الذى يحدث فى الجهاز المناعى يجعل بعض الخلايا السرطانية تهرب من تعرف الجهاز المناعى عليها فتكون السرطان".

وأكد الشناوى أنه يتم استخدام لقاح الخلايا الشجيرية فى علاج حالات السرطان المستعصية، والتى تمت موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية عليها عام 2010.

وأشار الشناوى إلى أن هناك أطباء كثيرين أجروا الكثير من الأبحاث على هذا النوع الخلايا الشجيرية، منهم البروفيسور "رالف ستنمان"، الذى حصل على جائزة نوبل عام 2011 على استخدام لقاح الخلايا الشجيرية فى علاج السرطان، موضحا أن هذا اللقاح موجود فى ويستخدم فى الحالات التى ليس لها طريق آخر للعلاج.

وأوضح الشناوى أنه تم تجربته على بعض المرضى الميئوس من حالتهم، وفى الحالات المتأخرة جدا من الأورام مثل حدوث أورام منتشرة فى الكبد، والذى يؤدى إلى أن يبقى المريض طريح الفراش، وبمجرد تناول اللقاح يقوم بممارسة حياته الطبيعية إلى درجة أنه قد يعود إلى العمل، مشيرا إلى أنه يتم استخدامه فى مصر على المستوى البحثى حتى الآن، وهناك بروتوكولات لعلاج بعض الأورام.

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مصر 365

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