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تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

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تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

البورصة – أرشيفية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمبيعات الأجانب بينما مال المحليون والعرب إلى الشراء.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – 0.61 % ليسجل 8222.91 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.09 % مسجلا 1414.08 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.75 % ليبلغ مستوى 8463.82 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.09 % ليبلغ مستوى 362.34 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.22 % مسجلا 801.72 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، نشطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي متجاهلة تراجع الاحتياطي النقدي بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب فيما اتجه العرب للبيع.

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