حجازي : انطلاق مبادرة «حلوة يا أسوان» سبتمبر القادم

أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الثلاثاء، عن انطلاق مبادرة أسبوع النظافة ” حلوة يا أسوان “، في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر القادم، بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأوضح حجازي، في بيان صادر عنه اليوم، أنه سيتم استكمال متابعة المبادرة بشكل شهرى، أو في المناسبات المختلفة بعد تقييم التجربة والتعرف على إيجابياتها، وأوجه القصور بها حتى يتسنى تحقيق الإستفادة الكاملة والمرود الإيجابى منها، بما يعود بالنفع على أهل أسوان، على أن يتم إرسال تصور كل رئيس مدينة ومركز عن تنفيذ أسبوع النظافة قبل إنطلاقها.

وأكد أنه سيتم تنفيذ المبادرة بنفس الأسلوب والنموذج الذى تم تنفيذه في أسبوع النظافة ” حلوة يا بلدى بينا كلنا “، والذى أقيم في الفترة من 16 إلى 21 يوليو الماضى من خلال تحديد المناطق والشوارع والميادين والكبارى المستهدفة، على أن يتم الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة والخبرات للتجربة السابقة، وأيضًا التنسيق مع الجهات المانحة من المصانع أو الشركات أو رجال الأعمال، من خلال الإعتماد على أساليب التحفيز والترغيب لتدبير كافة المستلزمات المستخدمة في المبادرة، من الدهانات أو الأشجار أو اللمبات للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الأسبوعى لمحافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، وبحضور المشرف على المحليات بالمكتب الفنى، ووجه حجازى رؤساء المراكز والمدن بإعداد بيان بأسماء كافة الجهات، سواء كانوا مجتمع مدنى أو قطاع خاص، أو هيئات حكومية أو الأفراد و الذين شاركوا وساهموا في مبادرة ” حلوة يا بلدى بينا كلنا “، لتوجيه خطابات شكر من المحافظ شخصيًا لهم على هذه المشاركة الإيجابية والجهود المتميزة التى بذلوها لإظهار الشكل الجمالى والحضارى لمحافظتهم العريقة.

وقال إنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن للقيام بتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل والأعمال الفنية المختلفة، من الرسومات أو كتابة العبارات التى تحث على تهذيب النفس والخلق الرفيعة لكافة أسوار المبانى على مستوى المحافظة، بدءًا من أول أغسطس الجارى والانتهياء منها في 31 أغسطس أيضاً، بحيث يتم الاستعانة بكافة الجهات المعنية بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والشئون الإجتماعية وغيرها، لتنفيذ هذه الأعمال على أسوار المدارس أو الوحدات الاجتماعية أو الصحية أو الشركات والمصانع أو السكة الحديد أو غير ذلك، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة على من يقوم بتشوية هذه الأشكال الجمالية.

ووجه محافظ أسوان مسئولى المحليات بالتعامل بحيادية كاملة مع المواطنين وبمسافة واحدة، وعدم الإنزلاق لمساندة أى مواطن أو جهه حزبية أو سياسية على الآخر، وخاصة في ظل حالة الحراك التى يشهدها الشارع المصرى حاليًا استعدادًا لانتخابات المحليات القادمة.